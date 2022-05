Safe Sports: Unabhängige Anlaufstelle gegen Gewalt eingerichtet

Die Studie "Safe Sport" von 2017 habe gezeigt, dass von 1.800 befragten Kaderathletinnen und -athleten 30 Prozent physische, 37 Prozent sexualisierte und über 86 Prozent psychische Gewalt erfahren haben müssten, sagte Tobias Preuß, Vizepräsident von Athleten Deutschland. Hierbei handelt es sich um eine Studie der Deutschen Sporthochschule Köln, des Universitätsklinikums Ulm und der Deutschen Sportjugend.

Innerhalb des Sportsystems fehle es an einer unabhängigen und neutralen Ansprechstelle, sagte Preuß. Das soll sich jetzt ändern, denn nun gibt es die erste unabhängige Anlaufstelle für Opfer sexualisierter oder psychischer Gewalt - von Betroffenen für Betroffene. Sie richtet sich an aktive und ehemalige Bundeskaderathletinnen und -athleten, die physische, psychische oder sexualisierte Gewalt im Umfeld des Sports erfahren haben.

Bedarf an unabhängiger Anlauf- und Beratungsstelle

Ansprechpartnerin ist dabei auch Nadine Dobler, die als Kind beim Fußball sexuelle Gewalt erleben musste. Ihre Erfahrungen möchte sie heute weitergeben: "Wir kümmern uns um das, was diese Person jetzt gerade braucht an Hilfen oder einfach an Unterstützung. Oder sei es einfach nur Redebedarf,“ erklärt Dobler.

Die Betroffenen können sich anonym Hilfe suchen – per Mail oder Telefon. Und die ist dringend nötig, weiß auch der Verein Athleten Deutschland bei dem sich immer wieder Betroffene mit Gewalterfahrungen im Sport melden. "Das waren ganz unterschiedliche Fallkonstellationen, aktuelle Fälle im Spitzen- und auch im Breitensport, aber eben auch Fälle aus der Vergangenheit. Und da wurde uns noch mal sehr deutlich, dass eben der Bedarf für eine unabhängige Anlauf- und Beratungsstelle sehr akut ist,“ so Maximilian Klein von Athleten Deutschland.

Hinweise oft nicht ernst genommen

Diese Beobachtung deckt sich mit den Forschungsergebnissen von Sportsoziologin Bettina Rulofs von der Sporthochschule Köln, die die Anlaufstelle berät.

Ein Drittel aller Athletinnen und Athleten im Leistungssport seien von sexualisierter Gewalt betroffen, einer oder eine von neun sogar bis hin zu Vergewaltigung. Zu oft ohne im Sport dafür Gehör zu finden. Betroffene hätten erlebt: "Dass ihre Hinweise nicht ernst genommen werden, dass die Vorfälle bagatellisiert werden und dass ihnen entsprechend keine Hilfe zuteil wird,“ so Rulofs.

„Anlauf gegen Gewalt“ soll ein erster Baustein sein zu einem "Zentrum für Safe Sport“, das sogar im Koalitionsvertrag festgeschriebenen ist. Damit Schicksale wie das von Nadine Dobler in Zukunft besser aufgeklärt werden können.