Sämtliche DSV-Skispringer für das Auftaktspringen qualifiziert

Beim Ausscheidungsspringen in Nischi Tagil haben sich alle sechs DSV-Adler für den ersten Entscheidungswettkampf dieser Saison am Samstag qualifiziert. Mit dem Oberstdorfer Karl Geiger (5.) ist einer der deutschen Springer in Podestreichweite.

