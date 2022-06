Sadio Mané: Verpflichtung mit Signalwirkung für Lewandowski & Co

Beim FC Bayern hat man einen Starspieler eingekauft, der die Konkurrenz in der Mannschaft ankurbeln soll und auch die Vertragsverhandlungen mit einigen Spielern beeinflussen könnte. Die Klub-Bosse hoffen, dass die Verpflichtung eine Signalwirkung für den wechselwilligen Robert Lewandowski und den Rest der Mannschaft hat.

Wie war der erste Auftritt des neuen Superstars des FC Bayern, also dieser Sadio Mané?

BR Sport-Reporter Taufig Khalil: Dieser Sadio Mané, das scheint ein ganz sympathischer Typ zu sein. Er kam mit einem leicht österreichisch angehauchten "Servus" auf die Bühne. Mehr Deutsch geht allerdings nicht. Dieses leicht österreichisch angehauchte kommt daher, weil er ja mal in Salzburg gespielt hat.

Und er gibt sich sehr bescheiden, ein sehr freundlicher Mensch. Das hat man auch gesehen, seitdem er eben in München angekommen ist. Er hat Autogramme geschrieben, er hat vieles Selfies gemacht, er hat mit Fans gesprochen. Das ist ein ganz bescheidener Typ, der sich wirklich freut, hier beim FC Bayern angekommen zu sein.

Das war der ganz große Auftritt. 18 Kameras waren da, im Publikum saß Julian Nagelsmann, der seinen Urlaub extra unterbrochen hat, wollte eben den Auftritt von Mané sehen. Und oben auf dem Podium, da waren dann die versammelte FC Bayern Vorstands-Prominenz mit dem Vorstandschef Oliver Kahn mit Präsident Herbert Hainer und Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Und alle haben sich gegenseitig die ganze Zeit gratuliert. Dass ihnen dieser Coup gelungen ist.

Warum hat sich Mané für die Bayern entschieden?

Taufig Khalil: Er sagt, nach all den Jahren in Liverpool wollte er einfach etwas Neues machen. Es gab viele Angebote. Der FC Bayern ist für ihn immer schon ein ganz, ganz großer Klub gewesen. Deswegen, als die Bayern sich um ihn bemüht hatten, da sind sie ja dann auch hingeflogen. Das hat Hasan Salihamidzic erzählt. Er hat ihm die Tür aufgemacht, hatte eine Mango in der Hand, die er gerade geschält hat. Da gab es dann sofort ein nettes Gespräch.

Der Berater von Mané, das ist Einer der in München lebt. Da war der Dienstweg kurz, da saß man dann auch mal eben bei Salihamidzic auf der Terrasse zusammen. Also, das waren alles so einfache Dinge, das hat ihn getaugt, wie die Bayern sich bemüht hatten.

Julian Nagelsmann hat ihm verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, wo er ihn eben sieht, was er mit ihm vorhat. Und deswegen war es für ihn klar, der FC Bayern ist ein Verein, mit dem kann man Titel gewinnen. Mit dem wird er Titel gewinnen, mit dem will er Titel gewinnen. Und deswegen geht er nach München.

Welche Hoffnungen haben die Bayern in diese Verpflichtung und kann Robert Lewandowski jetzt deshalb gehen?

Taufig Khalil: Also eigentlich kann Robert Lewandowski jetzt erst recht nicht gehen, wenn man so Oliver Kahn hört. Er erwartet Lewandowski, der ja immer noch Vertrag bis 2023 hat, beim ersten Training, wenn alle Stars da sind, am 12. Juli. Und er hofft, dass eben diese Verpflichtung von Mané auch eine Signalwirkung hat für den Rest der Mannschaft.

Man will dem Team zeigen, es ist mehr Druck da, es ist mehr Konkurrenz da. Es ist einer da, der weiß, wie man Titel gewinnt. Da sollen die anderen sich angespornt fühlen. Aber eben auch ganz klar. Das soll dem Team die Hoffnung geben. Wir investieren in weitere Titel.

Die Zukunft des FC Bayern ist es, in der Champions League eben auch im Halbfinale und Finale mitspielen zu können. Und dafür sei Mané der Richtige. Und das soll sich jetzt auch Lewandowski mehr oder weniger mal merken. Und dann soll er eben auch zum ersten Training kommen und im Idealfall mit Mané spielen.