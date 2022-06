Sadio Mané: Neuzugang beim FC Bayern - ein "Weltklassespieler"

Viel Lob von Schmidt und Klopp

Nun also der Wechsel nach München in die nächste europäische Topliga, der er seinen Stempel aufdrücken möchte. Dass das gelingt, da ist sich sein Ex-Trainer Roger Schmidt sicher: "Mané kann jede Mannschaft verstärken, auch den FC Bayern", so der Coach von Benfica Lissabon, der Mané für einen "Weltklassespieler" hält. Jürgen Klopp, der Mané gerne in Liverpool gehalten hätte, sagt: "Er ist eine Maschine (...), ein herausragender Spieler. Dieser Mix aus Körperlichkeit, Einsatz und Technik ist enorm."

Sowohl als Spieler aber auch als Mensch ist Mané gereift. Früh musste er nach dem Tod seines Vaters Verantwortung für die Familie übernehmen. Das Gleiche tut er nun auch für sein Heimatdorf, denn seine Wurzeln hat er nie vergessen. Eine Schule und ein Krankenhaus wurden dort u.a. mit seiner finanziellen Hilfe gebaut. Die Kinder in Bambali schauen auf zu Mané. Wie er einst zu seinen Idolen.