Sadio Mané - erst Champions-League-Sieg, dann FC Bayern?

Nur eine Frage der Ablösesumme?

Seit Manés Worten rauscht es ordentliche im Boulevard-Blätterwald, vor allem in Großbritannien. Während beispielsweise der "Guardian" urteilt, dass die Worte ein Hinweis für den Verbleib des Stürmers in Liverpool, wo er noch Vertrag bis 2023 hat, sieht der "Mirror" die andere Seite: "Mané spricht mit Bayern" lautetet dort Schlagzeile.

Der "Daily Star" greift in die Wortspiel-Kiste und schreibt "It's all about the Mane". Money. Es geht angeblich also nur noch ums Geld. Bayern will bis zu 30 Millionen Euro Ablöse zahlen, Liverpool setzt seine Schmerzgrenze bei 50 Millionen an, will das Blatt herausgefunden haben.