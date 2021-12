Sabrina Wittmann - Trainerin unter Männern in Ingolstadt

Dass beim Training der A-Junioren des FC Ingolstadt eine Frau auf dem Spielfeld steht und die Ansagen macht, daran haben sich hier bereits alle gewöhnt. Im Profi-Fußball gibt es das aber noch nicht. Sabrina Wittmann könnte das ändern. Für sie ist Trainerin ein "Traumberuf". Wittmann ist die erste und einzige Trainerin in der U19-Bundesliga. Ohne dass sie jemals Profi- oder Nationalspielerin war, hat sie den Durchbruch geschafft und sich Respekt verschafft.

"Ich möchte einfach meinen Weg weitergehen wie bisher, ohne dass ich mir jetzt irgendwelche Ziele stecke. Wenn es die A-Jugend-Bundesliga bleibt, dann bin ich auch total glücklich, wenn es irgendwas anderes werden sollte, dann glaube ich, dass ich auch einen schönen Weg dahin finde." - Sabrina Wittmann

Kaum Frauen mit Trainerschein

Die Anzahl der Frauen, die den Trainerschein für den Profi-Fußball gemacht haben, ist sowieso schon extrem gering. Gerade mal rund 1,3 Prozent. Jetzt kommt dazu, dass der DFB mit seiner neuen Akademie die Ausbildung der Trainer verbessern will – was bedeutet: mehr Umfang, mehr Kosten. Rund 20.000 Euro kostet die Ausbildung. Oft können sich das nur gut bezahlte Ex-Profis leisten, erklärt Lutz Hangartner, Präsident der Deutschen Fußball-Lehrer: "Sicherlich gibt es Frauen, die auch diese Qualität hätten, aber dazu fehlt halt dann auch der Mumm, einiger Klubvorsitzenden oder Klubs insgesamt, mal zu sagen, ok wir probieren das."

Ingolstadt mit "Mumm"

In Ingolstadt hatten sie den "Mumm". Die Spieler wie Torwart Julian Bock wissen das zu schätzen: "Vor uns ist sie immer sehr selbstbewusst, sie weiß immer klar was der Plan ist, und das vermittelt sie auch so", sagt Bock. "Das gibt uns einfach das Gefühl, sie weiß was zu tun ist, darauf können wir uns verlassen. Und dann funktioniert es auch."

Steffi Jones fordert mehr Trainerinnen

Die ehemalige Nationalspielerin und Bundestrainer der Frauen-Nationalmannschaft Steffie Jones fordert vom Deutschen Fußball-Bund, die Türen für Trainerinnen zu öffnen. Und appelliert an alle Profi-Klubs: "Es ist schon lange fällig, dass auch hier eine Frau in der Bundesliga der Männer eine Mannschaft leiten darf, wir haben so großartige Trainerinnen, und ich finde es sehr, sehr traurig, dass man eben überhaupt nicht darüber nachdenkt, dass eine Frau auch eine wahnsinnige Bereicherung sein kann."

Bald in der Bundesliga?

Einen Unterschied zu den männlichen Trainern sieht Ingolstadt-Spieler Fabio Riedl darin, dass Wittmann "besser als die männlichen Trainer, die ich hatte, auf einen eingeht". Sabrina Wittmann ist gerade mal 30 Jahre alt. Sie ist eine Kandidatin für Trainerinnen-Posten in der Bundesliga, sollte irgendwann die Zeit tatsächlich reif sein.

