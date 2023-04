Alexander Hack - ein Bayer beim "Karnevalsverein" Mainz

Rund fünf Stunden fährt man von München über Stuttgart nach Mainz, eine Strecke die Alexander Hack gut kennt. Der gebürtige Allgäuer spielte in seiner Jugend für die SpVgg Unterhaching, später für die Löwen aus Giesing. Dort schaffte er den Durchbruch, wurde Zweitligaspieler und wechselte 2014/2015 dann nach Mainz.

Egal, ob gegen Augsburg oder den FC Bayern, wenn es gegen ein bayerisches Team geht, kribbelt es bei Hack immer besonders. "Da kenne ich sehr viele Leute im Stadion", sagt er im Interview mit BR24Sport. Auch wenn Hack schon lange in Mainz ist - die Verbindung zu seiner Heimat ist immer noch groß. Immer wieder sei er gern im Allgäu, um Freunde und Familie zu treffen, meint Hack.

Tuchels Ära in Mainz

Aus dem bayerischen Schwaben kommt auch Thomas Tuchel. Der verließ Mainz im Sommer 2014/2015, nachdem er mit den Rheinländern in den fünf Jahren seiner Amtszeit mehrere Vereinsrekorde eingestellt hat. Im gleichen Sommer kam der damals 20-jährige Hack vom TSV 1860 München zu Mainz 05. Von Lederhose und Weißwurst zu Fasnachtstraditionen.

Hack kann sich noch gut erinnern, das Tuchel den Klub als Coach sehr geprägt hat: "Als ich zu Mainz gekommen bin, wurde Disziplin ganz großgeschrieben, ich glaube, das ist Thomas Tuchel ganz wichtig. Diszipliniert nach vorne verteidigen, durchschieben, Positionen halten, verschiedene Aufbausysteme. Das ist schon ein bisschen hängen geblieben.“

Tuchel, danach Cheftrainer bei Borussis Dortmund, Paris St. Germain und Chelsea, hat nun den kriselnden FC Bayern übernommen. An der Säbener Straße versucht er wieder Ordnung, Disziplin und Ruhe herzustellen. Damit der Rekordmeister und auch Tuchel selbst den großen Ansprüchen gerecht werden können.

Formstärkste Rückrundenmannschaft

Mit den Mainzern wartet nun ein selbstbewusster Rückrundendritter auf die Bayern. "Wir sind eine Mannschaft, die gut harmoniert, eine homogene Truppe, jeder gönnt dem anderen was und deshalb funktionieren wir so gut", sagt Innenverteidiger Hack, der aktuell um seinen Stammplatz kämpfen muss.

Nicht nur das Team funktioniert aktuell bei den Mainzern, ihr Fußball folgt einem klaren Plan und sie schaffen es mit den vorhandenen Mitteln, das ist es in der Rückrunde bisher erst eine Niederlage gab. Die Bilanz: 42 Punkte und Platz acht in der Tabelle.

Hack beschreibt im Gespräch mit BR24 den Mainzer Fußball so: "Ich glaube, wir sind relativ kompakt als Mannschaft, wir können situativ sehr ekelhaftes Angriffspressing spielen und sind stark im Gegenpressing auf zweite Bälle. Das ist das, was unsere Spielweise gut beschreibt.“

Zuletzt heimstark gegen die Bayern

Mit dem 3:1 und 2:1 stehen die letzten Heimresultate in der Liga gegen die Bayern, dazwischen gab es aber auch eine 0:4-Klatsche im DFB-Pokal. Mainz weiß dennoch, wie man den Bayern wehtun kann. "Gegen die Bayern ist es wichtig, stabil zu stehen und immer wieder kleine Akzente zu setzen, die dem Gegner weh tun. Und wenn wir mal das erste Tor machen und die Zuschauer komplett da sind. Dann wird das für die Bayern enorm schwer, bei uns auch zu bestehen", so Hack.

Die Mainzer sind zwar selbstbewusst, dennoch gibt man sich auch realistisch im Hinblick auf das bevorstehende Spiel. Da komme immer noch der Rekordmeister, der Tabellenführer und ein Team, das gerade gegen Manchester City ein vorgezogenes Finale in der Champions-League gespielt habe, sagt Hack.

Dennoch eine Chance für die Mainzer: "Am Samstag können wir alle zusammen zeigen, dass es auch Spitzenreiter schwer haben gegen uns. Aber wenn wir halt wirklich ein Prozent nachlassen und nicht unsere Zuverlässigkeit auf den Platz bringen, wird es natürlich enorm schwer", glaubt Hack.

Europa würde das Mainzer Kollektiv noch attraktiver machen

Nicht nur für die Bayern steht viel auf dem Spiel, für die 05er geht es in den letzten Spielen noch um eine mögliche Teilnahme an europäischen Wettbewerben. "Auf die ganze Saison gesehen wäre Europa das I-Tüpfelchen", so Hack.

In Mainz sei ein funktionierendes Projekt entstanden, es gäbe eine gute Chemie zwischen Trainerteam und Mannschaft, mehrere Spieler wollen langfristig bei dem Verein bleiben und man arbeite gut zusammen.

Der Verein hat einige spannende Spieler wie Leandro Barreiro, Jonathan Burkardt oder Anton Stach in seinen Reihen. Eine Qualifikation fürs internationale Geschäft würde den Verein spannender für Neuzugänge machen und talentierten Spielern einen Grund mehr geben, hier ihre Entwicklung weiterzuführen.

Svensson fördert Nachwuchsspieler

Mit Bo Svensson haben die Mainzer zudem einen sehr talentierten jungen Trainer, der Spieler weiterentwickelt und fördert. Immer wieder machen junge Spieler unter ihm einen wichtigen Schritt, etwa der jetzt hochgezogene 18-jährige Stürmer Nelson Weiper. Auch Hack lobt Svensson und das Trainerteam.