s.Oliver Würzburg will aus der Not eine Tugend machen

Der Satz fällt meistens dann, wenn ein Verein finanziell gebeutelt ist und auf dem Transfermarkt kleinere Brötchen backen muss: Man sei "auf der Suche nach jungen und hungrigen Spielern, die in der easyCredit BBL den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung gehen wollen", heißt es nun auch bei s.Oliver Würzburg. Wie einige andere Klubs in der Liga müssen auch die Unterfranken als Folge der Coronakrise wohl mit einem kleineren Etat auskommen. Trainer Denis Wucherer muss daher beim Scouting besonders gut hinschauen, um die richtigen Spieler zu verpflichten. "Das wird in den kommenden Saisons anders sein, zumindest an Standorten wie Würzburg. Da ist das tatsächlich eine große Chance für den Nachwuchs, dass man den dann noch intensiver fördert, dass man die Jungs ins kalten Wasser wirft, dass man sie schwimmen lässt", erklärt der Coach.