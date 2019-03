s.Oliver Würzburg steht im europäischen Viertelfinale

Das europäische Abenteuer geht weiter: Die Würzburger Basketballer haben sich auch im Rückspiel des Europe Cup-Achtelfinales knapp gegen Avtodor Saratov aus Russland durchgesetzt. 94:90 lautete der Endstand nach dem vierten Viertel.

Durchwachsener Start in die Partie

Die Schützlinge von Headcoach Denis Wucherer starteten am Mittwochabend durchwachsen in die Partie. Zum Ende des ersten Viertels lag das Team aus Russland mit 12:23 Punkten in Führung. Der Vorsprung aus dem Hinspiel (76:79) war zu diesem Zeitpunkt bereits verspielt.

Doch dann kamen die Würzburger besser in die Partie. Durch eine starke Aufholjagd vor gut 1.600 Zuschauern in der s.Oliver Arena gelang es dem Team, die Partie zu drehen. Topscorer war Johannes Richter mit 16 Punkten, fünf weitere Spieler punkteten ebenfalls zweistellig. Trainer Denis Wucherer zieht ein positives Fazit: "Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt der Mannschaft. Das erste Viertel war natürlich suboptimal, aber da hat der Gegner auch gezeigt wieviel Talent und Qualität in seiner ersten Fünf steckt."

Viertelfinale gegen Mannschaft aus Dänemark

Das Viertelfinale findet am 20. und 27. März statt. Gegner sind die Bakken Bears aus Aarhus in Dänemark. Das Hinspiel am kommenden Mittwoch findet in Dänemark statt, das Rückspiel in der s.Oliver Arena.

Das für den 26. März angesetzte Heimspiel gegen den FC Bayern München muss daher um einen Tag vorverlegt werden. Neuer Termin ist der Montag, 25. März ab 19 Uhr. Alle gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.