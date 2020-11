s.Oliver Würzburg startet ohne Fans in die Basketball-Bundesliga

Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg startet am Samstag gegen Ratiopharm Ulm in die Hauptrunde. Corona-bedingt findet das Spiel am Samstagabend in der s.Oliver Arena in Würzburg ohne Zuschauer statt. Generell wird sich zeigen, wie sich die neue, jüngere Mannschaft von s.Oliver Würzburg in der Basketball Bundesliga schlägt. Nach zwei Niederlagen im BBL-Pokal, unter anderem gegen Ratiopharm Ulm, soll laut Trainer Denis Wucherer nun ein Sieg her.

Saisonziel ist der Klassenerhalt

Das Saisonziel wurde aufgrund des um 50 Prozent reduzierten Spieler-Etats niedriger angesetzt: Laut Trainer Denis Wucherer gilt es vorrangig zu verhindern, dass sein Team nicht absteigt. In den vergangenen Jahren hatte man immer "oben" mitgespielt. Die aktuelle Saison sieht Wucherer vor allem aber als Chance für junge Spieler, die sich beweisen können.