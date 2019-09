s.Oliver Würzburg: Sehnsucht nach den Play-offs

So lief die vergangene Saison

Wie schon in der Vorsaison verpasste s.Oliver Würzburg die Play-offs als Tabellenneunter nach der Hauptrunde denkbar knapp. Nach schwachem Start rollte die Mannschaft von Trainer Denis Wucherer das Feld nach und nach von hinten auf und hielt die Play-off-Chance bis zum letzten Spieltag aufrecht. Erst die Niederlage in Bamberg kostete schließlich die Post-Season.

Dass die Spielzeit trotzdem in sehr guter Erinnerung bleiben wird, liegt am Auftritt der Unterfranken im Europapokal. Der überraschende Einzug ins Finale des FIBA Europe Cups, wo man an Dinamo Sassari scheiterte, war das sportliche Highlight der Saison. "Natürlich ist es schade, dass wir es am Ende so knapp nicht in die Play-offs geschafft haben. Das ist für uns nach dieser erfolgreichen Saison aber überhaupt kein Grund, die Köpfe hängen zu lassen. Unsere Fans und wir können stolz darauf sein, was die Mannschaft geleistet und wie sie bis zum Schluss gekämpft hat", so die Bilanz von Geschäftsführer Steffen Liebler.