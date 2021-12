s.Oliver beendet Vertrag mit Bundesliga-Basketballern

Die Partnerschaft zwischen s.Oliver Würzburg und seinem Haupt- und Namenssponsor endet nach zwölf Jahren. Das teilte der Basketball-Bundesligist am Montag mit. Das Modeunternehmen aus Rottendorf im Landkreis Würzburg wird den am Ende dieser Saison auslaufenden Sponsoringvertrag nicht verlängern. s.Oliver ist seit Beginn der ProA-Spielzeit 2010/2011 Namensgeber des easyCredit Basketball Bundesligisten.

Entscheidung unabhängig von sportlicher Entwicklung

Die Entscheidung der s.Oliver-Geschäftsführung unter Leitung von CEO Claus-Dietrich Lahrs wurde vor wenigen Tagen mitgeteilt und ist unabhängig von der aktuellen sportlichen Situation von s.Oliver Würzburg gefallen. "Wir bedauern die Entscheidung und damit das Ende unserer erfolgreichen und langfristigen Zusammenarbeit sehr. s.Oliver ist mit uns durch gute und schlechte Zeiten gegangen und hat einen großen Anteil daran, dass Würzburg wieder zu einem etablierten Bundesliga-Standort geworden ist. Dafür bedanken wir uns bei allen Menschen aus der s.Oliver-Firmenzentrale, die mit uns 12 Jahre lang vertrauensvoll zusammengearbeitet haben", sagt s.Oliver Würzburg-Geschäftsführer Steffen Liebler.

Suche nach Ersatz große Herausforderung

"Wir sehen auch die Herausforderungen auf dem globalen Markt durch die andauernde Corona-Pandemie und respektieren die Entscheidung”, so Liebler weiter: "Sie trifft uns natürlich hart, gerade durch die Kurzfristigkeit und in der für uns weiterhin schwierigen Situation. Wir sind für die laufende Saison finanziell aber gut aufgestellt, weil wir von Anfang an sehr vorsichtig und mit Weitblick geplant haben. Die kommende Saison wird allerdings eine große Herausforderung in allen Bereichen. Die Suche nach einem neuen Hauptsponsor beginnt mit dem heutigen Tag."

Die Pressestelle von s.Oliver hat auf Anfrage von BR24 mitgeteilt, dass der Konzern zu seiner Entscheidung keine weitere Stellungnahme abgeben möchte.