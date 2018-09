"S-Bahn-Derby" zwischen Unterhaching und 1860 endet 1:1

Die erste Halbzeit gehörte eher den Sechzigern – auf der Suche nach Lücken in der Hachinger Defensive. Erst in der 22. Minute kamen die Hausherren mit der ersten Ecke in Richtung des 1860er-Kastens. Gegen die Löwenangriffe wehrten sich die Unterhachinger durch harte Gegenwehr: Hufnagel (25.) und Endres (26.) sahen dafür die gelbe Karte. Hachings Topstürmer Stephan Hain tauchte (38.) allein vor Keeper Marco Hiller auf, verpasste aber den Ball um wenige Zentimeter. Ohne spielerische Glanzmomente ging das als "S-Bahn-Derby“ titulierte Spiel in die Halbzeitpause.

Führung für 1860, Elfmeter gehalten und der Ausgleichstreffer

Die Giesinger kamen mit mehr Schwung aus der Kabine. Belohnt wurde das in der 55. Minute durch den Führungstreffer. Sascha Mölders schickte Quirin Moll von der Mittellinie, der lief durch und bediente Adriano Grimaldi, der einfach nur noch einschieben musste. Unterhaching kam kaum noch aus der eigenen Hälfte. Der Löwen-Torschütze hatte (68.) das 2:0 auf dem Fuß. In der 77. Minute zeigte Schiedsrichter Robert Kampka nach einem Foul von Mölders an Finn Porath auf den Elfmeterpunkt. Doch Löwen-Keeper Hiller hielt den Schuss von Josef Welzmüller. Der entwickelte sich gleich zum doppelten Unglücksraben, in der 83 Minute musste der Gescheiterte verletzt vom Feld getragen werden. Statt Grimaldis zweitem Treffer gelang den Hausherren in der ersten Minute der Nachspielzeit noch der unerwartete Ausgleichstreffer.