Ryan Gravenberch: Das 19-jährige Talent, das der FC Bayern jagt

Die FC-Bayern-Spitze mit Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist am vergangenen Wochenende bereits in Amsterdam vorstellig geworden. Jetzt hat auch der umworbene Fußballer von Ajax Amsterdam das Interesse des deutschen Rekordmeisters bestätigt: "Ja, natürlich. Es gibt Interesse von den Bayern, aber ich denke an mehrere Vereine", sagte Ryan Gravenberch dem niederländischen Sender NOS.

Eines ist klar: Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler könnte dem FC Bayern sehr gut helfen, er ist einer für die Zukunft. Und in der Zentrale einer, der auf einer Position daheim ist, auf der die Münchner Bedarf haben. Dort sind zwar Joshua Kimmich und Leon Goretzka eigentlich gesetzt.

Was ist, wenn Kimmich oder Goretzka ausfallen?

Doch was ist, wenn da mal einer ausfällt? Kimmich hatte im Winter lange gefehlt wegen Corona. Goretzka - der noch eher auf der Gravenberch-Position, also etwas offensiver, spielt - fehlte sogar Monate wegen seiner Patellasehnenprobleme im Knie.

Die Ersatzmänner Marc Roca und Marcel Sabitzer mühten sich, aber blieben oft blass. Corentin Tolisso könnte den Klub vermutlich verlassen. Und Jamal Musiala hat seine Stärken eigentlich noch einen Tick weiter vorne, wo er auf lange Sicht Thomas Müller ersetzen soll.

FC-Bayern-Angebot liegt offenbar bei 25 Millionen Euro

Zudem ist Gravenberch mit seiner Größe von 1,90 Metern auch gefährlich als Kopfballspieler - auch das wäre für den FCB eine Erweiterung in der Zentrale neben der Schnelligkeit des Niederländers. Und erfahren ist er für sein Alter auch noch: In diesem Jahr spielte er in 26 von 27 Pflichtspielen in der Liga und in allen acht Champions-League-Spielen von Ajax.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister soll einem Bericht der niederländischen Zeitung "De Telegraaf" zufolge im Transferpoker um Gravenberch ein Angebot von 25 Millionen Euro als Ablöse abgegeben haben. Der Vertrag des Mittelfeldspielers bei Ajax, das offenbar 35 Millionen Euro fordert, läuft noch bis 30. Juni 2023. Ob er so viele Millionen wert sei, wisse er nicht. "Ich habe keine Ahnung. Aber wenn man 25 Millionen wert ist, kann man stolz sein, weil es natürlich viel Geld ist", sagte Gravenberch.

Gravenberchs Berater? Mino Raiola. Und der bleibt umtriebig

Die Verhandlungen mit seinem jetzigen Arbeitgeber Ajax seien jedenfalls gestoppt worden. "Ich habe nur noch ein Jahr Vertrag und das war's tatsächlich. Wir werden sehen", sagte der niederländische Nationalspieler, der am kommenden Dienstag (29.3.) auf das DFB-Team treffen könnte. Er wolle sich nur auf Fußball konzentrieren. Alles andere würden sein Vater und sein Agent regeln.

Sein Agent? Das ist Mino Raiola - und daher vielleicht noch ein möglicher Stolperstein für den FCB. Er gilt als einer der bekanntesten und gewieftesten Spielerberater, zu seinen Klienten zählen Erling Haaland von Borussia Dortmund, Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Donnaruma oder Mario Balotelli.

Der ehemalige Pizzabäcker Raiola hat auch Gravenberch angeblich halb Europa schmackhaft gemacht. Juventus Turin, Manchester United und Real Madrid sollen ebenfalls Interesse an einer Verpflichtung signalisiert haben. Es könnte also noch ein zähes Transfer-Ringen auf den FC Bayern warten.