Russische Teilrückkehr: Viel Kritik an IOC-Entscheidung

Seit dem Angriffskrieg in der Ukraine sind russische und belarussische Sportler weitgehend international gesperrt. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) spricht sich nun für eine teilweise Rückkehr aus und erntet dafür viel Widerspruch.

Loch: IOC "Will nicht den Schwarzen Peter haben"

Auch der dreimalige Rodel-Olympiasieger Felix Loch hat das IOC und dessen Präsidenten Thomas Bach für die Empfehlung an die internationalen Fachverbände, Athleten aus Russland und Belarus wieder zu Wettkämpfen zuzulassen, scharf kritisiert. "Das IOC will am Ende nicht den Schwarzen Peter haben, so kommt es mir vor", sagte der 33-Jährige im Gespräch mit Münchner Merkur/tz.

Die Entscheidung in der Russland-Frage solle "den Verbänden zugeschoben werden", sagte Loch: "Wenn beispielsweise der Rodelverband russische Sportler ausschließen sollte, wird Russland dann eben gegen den internationalen Rodelverband vorgehen und nicht gegen das IOC. Da will Herr Bach sich anscheinend keinen Schiefer einziehen beim Herrn Putin." Die Auflagen, unter denen Sportler aus Russland und Belarus künftig wieder an internationalen Wettkämpfen teilnehmen dürften, findet Loch "schon interessant". Künftig würden viele russische Athleten "vermutlich auf einmal nicht mehr bestimmten Behörden angehören, sondern einfach zivile Personen sein, die ihren Sport ausüben". Am Ende, so Loch, "starten sie dann aber für Russland, da ändert auch eine angebliche Neutralität nichts dran. Jeder weiß, für welches Land sie starten."

Klitschko: "Olympische Geist wird verscheucht"

Kritik kommt auch vom früheren Box-Weltmeister Wladimir Klitschko. "Diese Entscheidung verseucht den olympischen Geist und ist wie dieser Krieg: ein Unsinn", schrieb der 47 Jahre alte Ukrainer auf Twitter und stellte dazu ein Bild von sich mit der olympischen Goldmedaille von Atlanta 1996 um den Hals.

Zudem warf Klitschko IOC-Präsident Thomas Bach vor, den "Farben und Interessen Russlands" zu dienen. Die Empfehlung an die Weltverbände, die ausgeschlossenen Athleten unter Bedingungen wie einer "neutralen Fahne" wieder zuzulassen, bezeichnete er als "falsche Flagge". Seit dem russischen Angriffskrieg in seiner Heimat gehört Wladimir Klitschko zu den größten Kritikern Bachs.