@runningfishi: Christina Hering - Spezialistin über 800 Meter

Vor wenigen Wochen holte sich die gebürtige Münchnerin mit einem starken Finish bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin ihren achten Titel über ihre Parade-Strecke.

Bei der WM im Juli in Eugene (USA) verpasste Hering dann zwar ihr Ziel ins Finale zu kommen, doch beim Diamond Meeting im polnischen Chorzów fehlte ihr kurz darauf nur eine Zehntel zur persönlichen Bestzeit. Mit dem positiven Rennen im Rücken hat Hering das nächste Ziel fest im Visier: "Es wäre ein Traum, bei der Heim-EM eine Medaille zu gewinnen", sagte die Lokalmatadorin bei der Medaillen-Präsentation. Aber sie weiß auch: "Die europäische Konkurrenz ist super stark".

Wie stark, wird sich zum ersten Mal im Vorlauf am 18. August zeigen. Der Weg zur ersehnten Medaille führt dann über das Halbfinale (19.8.) und Finale (20.8.). Dort setzt Hering auch auf die Unterstützung von Fans, Familie und Freunden, die sie als "Running Fischi" per Social Media über ihren Weg zur EM 2022 auf dem Laufenden hält.

Sportliche Familien-Wurzeln

Laufen ist die Spezialität von Christina Hering in der Familie. Vater Thomas Hering ist ein ehemaliger Basketball-Bundesligaspieler. Die 27-Jährige hat sich dagegen der Leichtathletik verschrieben und gehört seit 2004 der LG Stadtwerke München an. Mitglied der Deutschen Nationalmannschaft wurde sie 2012 und seit 2014 ist sie zudem in der Sportfördergruppe der Bundeswehr.

"Running Fischi" auf Weltklasseniveau

Die persönliche Bestleistung der 1,87 Zentimeter großen Läuferin liegt bei 1:59,41 Minuten in ihrer stärksten Disziplin - die 800 Meter. Mit einer Zeit unter zwei Minuten gehört sie damit zur Weltspitze.

"Natürlich ist mir bewusst, dass die internationale Konkurrenz stark ist - aber das ist sie immer. Ich gehöre jetzt einfach dazu!" Christina Hering

Doch ihre Bestleistung in eine Medaille umzumünzen, ist Hering bislang auf der ganz großen Bühne noch nicht gelungen. Der Sprung aufs internationale Treppchen fehlt, dennoch zählt die 27-Jährige seit vielen Jahren zu den Leistungsträgerinnen im deutschen Team.

Spitzenathletin mit Bachelor- und Master-Abschluss

Die Spitzenläuferin schaut allerdings auch schon lange über die Tartanbahn hinaus nach Zielen. Neben der sportlichen Karriere hat Hering sich bereits für die Zukunft nach dem Sport fit gemacht. Perfekt ist bereits ein Bachelor in Sportwissenschaften und ein Master in Management an der TU München.