Runderneuertes DFB-Team zeigt sehenswertes 3:0 gegen Russland

Bundestrainer Joachim Löw setzte im Testspiel gegen Russland den Verjüngungskurs der Fußball-Nationalmannschaft fort. In der Startformation fehlten in Leipzig die Weltmeister von 2014, Thomas Müller und Mats Hummels. In der Startformation waren nur Torwart Manuel Neuer und Jonas Hector älter als 25 Jahre. Vor Kapitän Neuer spielten Matthias Ginter, Niklas Süle und Antonio Rüdiger in einer Abwehrkette. Der 19 Jahre alte Kai Havertz kam zu seinem zweiten Länderspieleinsatz im Mittelfeld neben Joshua Kimmich. Auf den Außenbahnen sollten Thilo Kehrer und Hector aktiv werden. Wie zuletzt beim 1:2 in Paris gegen Frankreich standen Timo Werner, Serge Gnabry und Leroy Sané in der Angriffsformation.

Drei schön herausgespielte Treffer

Bereits nach acht Minuten rechtfertigten die jungen Wilden ihre Aufstellung. Der 22-Jährige Sané traf zum 1:0, seinem ersten Länderspieltor. Und das war richtig gut herausgespielt! Kehrer (ebenfalls 22 Jahre) hatte brilliant in die Tiefe zum 23-Jährigen Gnabry gepasst. Der lief Roman Neustädter weg und legte perfekt in die Mitte auf den Torschützen, der den Ball nur noch ins linke Eck einschieben musste. Nur weil Werner, obwohl er frei auf das Tor der Russen zulief, noch auf Sané querlegen wollte, konnten die Gäste diesen Konter (19.) noch abwehren. Kurz nachdem ein Kopfball von Sané (23.) noch von Keeper Andrei Lunev gefangen wurde, hatte der bei einem satten Schuss von Süle (25.) keine Chance. Und die beiden Treffer waren bei weitem nicht die einzigen Szenen, die die Zuschauer in Leipzig mit Applaus bedachten. Nach einer halben Stunde sah sich Trainer Tschertschessow gezwungen, in der Defensive auf eine Fünferkette umzustellen. Auch das half nicht: Gnabry konnte (40.) trotzdem auf 3:0 nach einer sauber verlängerten Ecke erhöhen. Die Gäste hingegen zeigten erstmals in der 45. Minute einen Eckball.

Wechsel-"Orgie" in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause wurde das DFB-Team in der Abwehr etwas nachlässiger. Doch weder Ari (48.) noch Jury Gazinsky (50.) konnten das ausnutzen. Hector verhinderte ein Eigentor von Kimmich (57.) auf der Linie. Trotz der etwas schwächeren Phase unterstützten die Zuschauer die Bemühungen mit einer La-Ola-Welle. Der 22-jährige Jonathan Tah (61.) löste zwei Jahre älteren Rüdiger ab, Sebastian Rudy kam für Haveertz (65.) und Julian Brandt (66.) ersetze Werner. Hector musste nach einem harten Foul seines Gegenspielers Aleksandr Erokhin verletzt den Platz verlassen. Vermutlich ging es für Kölns Kapitän aber glimpflich aus, er erlitt nur eine Knöchelprellung. Löw brachte (70.) Nico Schulz. Nach 73 Minuten durfte auch Thomas Müller für Gnabry ran, Leon Goretzka kam für Sané. Kurz darauf hatten aber auch die Russen sechs Akteure ausgetauscht. Naturgemäß litt unter dieser Tauschflut auch der Spielfluss. Müller prüfte zwar Lunev (87.) noch einmal, direkt danach aus der Distanz. Brandts Schuss wurde abgefälscht und ging (89.) knapp neben den Pfosten. Trotz aller Bemühungen sollte das 4:0 nicht mehr fallen.