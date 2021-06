Rund 14.000 Fans bei der Fußball-EM in München im Stadion

So sieht es in den anderen EM-Stadien aus

In München dürfen also nun rund 14.000 Zuschauer in die Arena. Und wie sieht es in den anderen EM-Stadien aus? Die UEFA hat auf ihrer Homepage die Zuschauer-Situation in den anderen Stadien veröffentlicht:

St. Petersburg: 30.050 Zuschauer (ca. 50 %)

Baku: 31.000 Zuschauer (ca. 50 %)

Budapest: 61.000 Fans (100 %)

Amsterdam: 12.000 Zuschauer (ca. 25 %)

Bukarest: 13.000 Zuschauer (ca. 25 %)

Glasgow: 12.000 Zuschauer (ca. 25 %)

Kopenhagen: 11.250 Fans (ca. 32 %)

Rom: 16.000 Zuschauer (ca. 25 %)

Sevilla: 17.000 Zuschauer (ca. 30 %)