Rummenigges Bankettrede: "Warne vor zuviel Euphorie"

Die Bankettrede von FC-Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge nach dem 0:0 im Achtelfinalhinspiel beim FC Liverpool:

"Ich glaube, wir haben heute Abend ein tolles, emotionales Champions-League-Spiel gesehen. Ich möchte dem Trainer mit seinem Team und der Mannschaft zu diesem Ergebnis sehr herzlich gratulieren. Das haben sie sich verdient.

Ich denke, mit dem Ergebnis haben wir jetzt die Tür fürs Rückspiel ein Stück aufgestoßen. Trotzdem warne ich davor, mit zuviel Euphorie in das Spiel in drei Wochen in München zu gehen. Wir haben das mal erlebt hier, Uli Hoeneß und ich - 0:0 auch im Hinspiel und dann leider im Rückspiel nur 1:1.

Aber: Ich glaube, die Mannschaft hat das heute toll gemacht. Der Trainer hat die Mannschaft erstklassig eingestellt, die Mannschaft hat das gut umgesetzt und sie hat sich dieses wirklich gute Ergebnis verdient und dazu kann man euch nur herzlich gratulieren."

Glückwünsche für Fünffach-Vater Ribéry

Im Anschluss hob Rummenigge einen Spieler noch gesondert hervor: Franck Ribéry. Der Franzose war Anfang der Woche zum fünften Mal Vater geworden und habe damit Rummenigge "eingeholt". Ribéry war der Mannschaft nach Liverpool nachgereist und beim 0:0 in den letzten zehn Minuten zum Einsatz gekommen.