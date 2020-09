Keine Corona-Regeln auf VIP-Tribüne: Rummenigge gelobt Besserung

Rüge von Gesundheitsministerin Huml

Zuletzt hatte Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml die FC-Bayern-Chefetage für das Verhalten beim 8:0-Sieg gegen Schalke 04 gerügt. Für die Bayernbosse wäre es "klüger gewesen, wenn sie nicht so eng aufeinander gesessen wären - weil auch ausreichend Platz war", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Die DFL hatte am Samstag mitgeteilt, dass sie mit den Bayern in dieser Angelegenheit "im direkten Gespräch mit dem FC Bayern" sei. Rummenigge erklärte, dass ein solches mit DFL-Chef Christian Seifert am Samstag stattgefunden habe. Konsequenzen drohen den Bayern offenbar nicht.,