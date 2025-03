Rummenigge warnt vor Inter: "Müssen mit großem Respekt spielen"

Das Champions League-Viertelfinale zwischen dem FC Bayern München und Inter Mailand hat für Karl-Heinz Rummenigge eine besondere Bedeutung. Der ehemalige FCB-Vorstandsvorsitzende spielte nach zehn Jahren in München von 1984 bis 1987 selbst in Mailand. "Es war ein Vergnügen, dort zu spielen, weil die Stimmung echt toll ist", so Rummenigge im BR24Sport-Interview.

Rummenigge schätzt Inter Mailand stärker als Leverkusen ein

Den amtierenden Serie-A-Meister schätzt der 69-Jährige stärker als Achtelfinal-Gegner Bayer Leverkusen ein: "Wir müssen mit höchster Konzentration, großem Respekt und auch einem Schuss Demut zwei gute Spiele abliefern, um idealerweise dann das Halbfinale zu erreichen." Am 8.4. findet das Hinspiel in München statt, das Rückspiel steht am 16.4. im San Siro an.

Für Rummenigge hat Inter Mailand "internationales Format, ähnlich wie Bayern München". Man dürfe die Schwarz-Blauen nicht unterschätzen. "Defensiv sind sie sehr stark. Ich würde sagen, im Mittelfeld haben wir leichte Vorteile. Aber offensiv haben sie mit Lautaro Martinez und Marcus Thuram auch zwei tolle Offensivspieler, die immer Probleme bereiten können", so der ehemalige Stürmer.

Mögliches Endspiel in München: "Riesen-Motivation"

Erst neunmal trafen die beiden großen europäischen Klubs aufeinander. Die Bilanz spricht für die Münchner, doch Rummenigge erinnert sich noch gut an das Champions-League-Finale am 22.05.2010: "Das wichtige Spiel, das Finale 2010, das haben wir, muss man sagen, auch korrekterweise, verloren." Zweifacher Torschütze für Inter war damals Diego Milito, die Chance zum Ausgleich hatte zwischenzeitlich Thomas Müller.

Der 35-Jährige könnte in diesem Jahr in München sein fünftes Champions League-Finale spielen. "Wir haben das Glück, in diesem Jahr in München Endspielort zu sein. Das ist natürlich eine Riesen-Motivation", so Rummenigge.

Rummenigge über Wirtz: "Ein Faible für diesen Spieler"

Auch zu den öffentlichen Interessenbekundungen des FCB an Florian Wirtz heizte Rummenigge an. Es sei bekannt, dass "der FC Bayern München ein Faible für diesen Spieler hat." Der aktuell verletzte Wirtz soll bei Bayer Leverkusen seit Monaten ein fertiges Angebot vorliegen haben, unterschrieben scheint noch nichts zu sein. Für den ehemaligen FCB-Vorstandsvorsitzenden ist klar: "Wir hatten immer die Politik bei Bayern München, die besten deutschen Spieler zum FC Bayern zu holen. Ob uns das gelingt, weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass wir es nachhaltig versuchen werden." Ob Wirtz tatsächlich nach München wechselt, bleibt abzuwarten. Sicher ist, dass im Duell gegen Inter Mailand in dieser Saison nicht für den FC Bayern auflaufen wird.