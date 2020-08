Rummenigge: "Step by Step" in der Königsklasse

Erinnerung an 2013: "Uli Hoeneß hat gezittert"

Erster Schritt: Nach dem 3:0 im Hinspiel muss gegen den FC Chelsea erstmal das Viertelfinale klargemacht werden. "Wir haben gute Voraussetzungen geschaffen, ohne Frage", so Rummenigge, der aber auch warnt und an 2013 erinnert: "Damals hatten wir auch das Achtelfinale gegen Arsenal. In London hatten wir 3:1 gewonnen. Im Rückspiel stand es dann 0:2 gegen uns - ein Gegentor mehr, und wir wären draußen gewesen. Uli Hoeneß hat da gezittert neben mir auf der Tribüne, aber anschließend sind wir noch Champions-League-Sieger geworden."

Mit einem Erfolg hätte man das Finalturnier in Lissabon (12. bis 23. August) erreicht. Dort warte aber ein ganz neues Format: " Das wird praktisch gespielt wie bei einer Weltmeisterschaft - im K -o -System. Da muss man sehr konzentriert spielen, auch topfit an den Start gehen. Aber ich bin überzeugt, die Mannschaft ist extrem motiviert, und unser Trainer hat die Mannschaft nach dem Kurzurlaub, den er ihnen gegönnt hat, top vorbereitet."

Flick hat die Zügel angezogen

Ob der Urlaub ein Vor- oder ein Nachteil ist, während sich die englischen und italienischen Teams gerade voll im Saft befinden, kann Rummenigge nicht sagen. Beides sei denkbar. Was Mut macht: Trainer Hansi Flick habe den Spielern aufgegeben, dass sie einen gewissen Fitnessstand behalten. "Jetzt hat er in den letzten zwei Wochen die Zügel beim Training ziemlich angezogen. Das konnte ich von meinem Büro recht gut beobachten."

Trotzdem wird es ganz schwer, das "Triple" zu holen, glaubt Rummenigge mit Blick auf die Auslosung. "Wenn der FC Bayern dieses Triple gewinnen will, muss er quasi so alles aus dem Weg räumen, was in Europa Rang und Namen hat. "Das wird steinig. Deshalb: Erstmal fürs Viertelfinale qualifizieren. Dann schauen wir, ob der Gegner Barca oder Napoli heißt, um dann eben hoffentlich step-by-step weiterzukommen."