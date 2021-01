Rummenigge sorgt mit Klarsichtmaske für Aufsehen

Immer wieder sorgt Karl-Heinz Rummenigge mit seinen Masken für Aufregung: In der Vergangenheit fiel der Vorstandsvorsitzende der FC Bayern München AG häufig negativ auf, wenn er seine Maske während Fußballspielen unter der Nase trug. Beim gestrigen Spiel des FC Bayern München gegen Schalke in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen war es dann aber ein besonders kurioses Modell, das für Aufmerksamkeit sorgte. Die neue Maske erinnerte ein wenig an eine Taucherbrille - der Mund ist hinter der Scheibe gut zu erkennen.