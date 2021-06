Rummenigge: "Meisterschaft der Bayern-Frauen verdient!"

Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge gratulierte der Mannschaft um Trainer Jens Scheuer im Anschluss an den 4:0-Sieg gegen Frankfurt am Bayern-Campus zur vierten Deutschen Meisterschaft: „Unsere Frauen haben das die ganze Saison über toll gemacht. Sie sind absolut verdient Meister geworden. Auch in der Champions League haben sie es gut gemacht mit dem Erreichen des Halbfinals."

Der 65-Jährige ist äußerst zufrieden mit dem Abschneiden seiner beiden Bundesliga-Mannschaften: "Jetzt sind wir Double-Meister in Deutschland, das hat es auch noch nicht so oft gegeben."

Positive Entwicklung des Frauenfußballs in Europa

Rummenigge sieht eine positive Entwicklung des Frauenfußballs in Europa - auch beim FC Bayern, bei dem es bereits seit 50 Jahren die Abteilung Frauenfußball gibt: "Ich finde die Entwicklung bei uns extrem nachhaltig, insbesondere in den letzten fünf bis sechs Jahren. Da wird ein guter Job gemacht." Er freut sich, dass die "Zeiten jetzt endgültig vorbei sind", wo über den Frauenfußball öfter mal bei Männern "die Nase gerümpft" wurde.

Erstmals wieder Zuschauer im Stadion

Etwa 250 Zuschauer durften das letzte Saisonspiel und den Jubel der Bayern-Frauen über den eingefahrenen Titel verfolgen. Bei den bevorstehenden EM-Spielen der Männer in der Münchner Allianz-Arena dürfen 14.000 Fans die Spieler anfeuern. Rummenigge ist sich sicher, dass "das für Stimmung sorgen" und sich positiv auf die Deutsche Nationalmannschaft auswirken wird.

"Wir müssen irgendwann wieder einmal die Fußballkultur zurückbringen. Das bedeutet Atmosphäre, Emotion der Fans." Karl-Heinz Rummenigge