Rummenigge: Infantino "eigentlich" ein geeigneter FIFA-Präsident

"Es ist glaube ich wichtig, dass wir jetzt irgendwann mal wieder Ruhe in die FIFA kriegen", sagte Karl-Heinz Rummenigge im Exklusivinterview mit BR24 Sport: "Wir brauchen Ruhe."

Grundsätzlich glaubt Rummenigge, dass Infantino geeignet wäre, um den in den vergangenen Jahren immer wieder in Skandale verwickelten Weltfußballverband zu steuern. "Ich hoffe, dass er die Dinge geregelt kriegt. Weil: Eigentlich wäre er der Mann, um die FIFA in ruhiges Fahrwasser zu bringen", sagte Rummenigge.