"Wir müssen versuchen, dass wir diesen Fußballkalender, der viel zu vollgepackt ist, ein bisschen reformieren und rationalisieren", sagte Karl-Heinz Rummenige am Mittwochabend am Rande der Preisverleihung der Initiative "Deutscher Fußball Botschafter" in Berlin.

Der ehemalige Vorstandschef des FC Bayern München glaubt, dass die Spieler längst an ihren Grenzen angelangt sind: "Die Spieler können nicht mehr leisten, als es im Moment schon von ihnen verlangt wird."

Rummenigge gegen Fußball-WM alle zwei Jahre

Ähnlich wie der frühere Bayernspieler Philipp Lahm findet Rummenigge deshalb Überlegungen, eine Fußball-WM alle zwei statt vier Jahre auszuspielen, absurd. Er sei "nicht dafür, dass eine Fußball-WM alle zwei Jahre stattfindet." Man müsse stattdessen die Qualität der Wettbewerbe und Spiele steigern, aber die Anzahl reduzieren.