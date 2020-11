Ruhpolding statt Schalke: Biathlon-Challenge zurück in Bayern

Was aus einer verrückten Idee heraus entstand, ist längst ein fester Bestandteil im Saisonkalender der Biathletinnen und Biathleten - obwohl es nicht einmal um Weltcuppunkte geht. Nun kehrt die "Wolrd Team Challenge" der Biathleten im Dezember einmalig nach Ruhpolding zurück, wo das Rennen erfunden und zuletzt 2001 ausgetragen wurde.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie muss das Rennen in diesem Jahr in der Fußballarena "Auf Schalke", wo es seit 2002 ausgetragen wird, entfallen, teilte der Deutsche Skiverband (DSV) mit. In Ruhpolding kann das Event stattfinden, offen ist aber noch, ob Zuschauer dabei sein können.

DSV-Präsident: "Hochklassiges Rennen in Ruhpolding"

"Wir sind wirklich froh, dass wir nach zahlreichen Abstimmungsgesprächen nun diese gute Sonderlösung für die Biathlon World Team Challenge gefunden haben", erklärte DSV-Präsident Franz Steinle: "Gleichzeitig haben wir damit sichergestellt, dass trotz der derzeit schwierigen Rahmenbedingungen ein hochklassiges Biathlon-Rennen in Ruhpolding stattfinden kann."

Da wegen des Coronavirus der Internationale Biathlonverband (IBU) in diesem Winter nicht alle Weltcuporte berücksichtigt, finden in Ruhpolding keine Weltcuprennen statt. Die deutschen Weltcups werden im thüringischen Oberhof ausgetragen.

Internationale Topduos erwartet

Die "World Team Challenge" hat sich längst von einem unterhaltsamen Einladungsrennen zu einem Format entwickelt, dass einen hohen Stellenwert bei den Athletinnen und Athleten hat. Das zeigt auch die Tatsache, dass das das deutsche Duo Denise Herrmann/Benedikt Doll bereits fest zugesagt hat. "Weitere Verhandlungen mit internationalen und nationalen Top-Stars stehen kurz vor dem Abschluss", schreibt der DSV.

Abschluss des Jubiläum 100 Jahre SC Ruhpolding

Erfinder des Wettbewerbs ist der frühere Ruhpoldinger Biathlet Herbert Fritzenwenger, der für das Debüt 1992 sorgte. "Die Challenge ist für uns nicht nur ein Trostpflaster für den Weltcup, der in diesem Jahr ja leider nicht in der Chiemgau-Arena stattfinden kann, sondern gleichzeitig auch ein großartiger Abschluss des 100-jährigen Vereinsjubiläums des SC Ruhpolding", sagte Fritzwenger.