Ruhpolding: Kein Biathlon-Weltcup am Mittwoch

Die Durchführung der Wettkämpfe in der Chiemgau Arena in Ruhpolding stünde in absolutem Widerspruch zum Katastrophenfall, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes Traunstein von heute Früh.

Die Sicherheit der Menschen stehe an oberster Stelle. Da die Entwicklung über den Mittwoch hinaus noch offen sei, sei auch noch unklar, ob am Donnerstag Rennen stattfinden können.

Für Mittwoch (14:30 Uhr) war der Sprint der Herren über zehn Kilometer geplant. Am Donnerstag (14:30 Uhr) sollen die Damen über 7,5 Kilometer starten. Die für Dienstag geplante Weltcup-Eröffnungsfeier war schon am Montag abgesagt worden.