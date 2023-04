Rückschlag im Abstiegskampf: Jahn verliert nach Führung in Fürth

Schwache erste Hälfte

In der ersten Hälfte sahen die Zuschauer im Fürther Ronhof ein schwaches Zweitligaspiel, in dem die Gäste aus Regensburg die bessere Mannschaft waren. Schon nach wenigen Sekunden hatten die Oberpfälzer durch Singh ihren ersten Abschluss (1.) und es kamen weitere Chancen hinzu. Makridis scheiterte in der Anfangsphase an Linde im Fürther Tor (6.). Das Kleeblatt, das den gelbgesperrten Kapitän Hrgota schmerzlich zu vermissen schien, fand offensiv überhaupt nicht statt. Die Heimmannschaft erzeugte keine Torgefahr. Regensburg war in allen Belangen besser, wurde mit zunehmender Spielzeit aber auch immer ungefährlicher.

Owusu trifft kurz nach Wiederbeginn

Die zweite Hälfte begann dagegen mit einem Knalleffekt. Nur zwei Minuten nach Wiederbegann brachte Owusu den Jahn in Führung. Der ehemalige Stürmer der Münchner Löwen nahm eine flache Hereingabe von der rechten Seite seelenruhig an und versenkte den Ball im Netz (48.). Fürths Verteidiger Jung machte keine gute Figur beim Versuch das Gegentor zu verhindern. Das Gegentor war der Weckruf für das Team von Trainer Alexander Zorniger, das danach deutlich mutiger agierte - und belohnt wurde. Nach einer guten Stunde köpfte Asta eine Itter-Flanke aus kurzer Distanz an den Arm von Regensburgs Guwara. Schiedsrichter Alt entschied auf Strafstoß und Green verwandelte lässig zum Ausgleich (65.).

Abiama dreht die Partie

In der Folge war die Heimmannschaft am Drücker und drehte die Partie. Dickson Abiama schlenzte von der Strafraumkante den Ball unten links ins Tor zur Führung der Hausherren (77.). Doch Regensburg gab sich nicht auf und hatte in der Schlussphase durch Yildirim die beste Chance auf den Ausgleich. Doch seinen Flachschuss konnte Fürths Schlussmann Linde parieren. Für Regensburg reichte es trotz weitere Offensivbemühungen in der Schlussphase nicht mehr zu Sieg. Der Jahn muss weiter um den Klassenverbleib bangen.