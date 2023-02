Rückschlag im Abstiegskampf - Augsburg verliert in Berlin

Mit 2:0 verliert der FC Augsburg im Berliner Olympiastadion und kann damit auch im elften Auswärtsspiel bei der Hertha nicht gewinnen. Noch schwerer wiegt aber, dass sich der FCA jetzt wieder deutlich stärker mit dem Abstiegskampf beschäftigen muss. Der Vorsprung auf Berlin ist auf vier Punkte geschrumpft.

Kaum Chancen in der ersten Hälfte

Chancen gab es in Halbzeit eins kaum. Das höhepunktarme Duell dominierten die beiden Abwehrreihen. Eine Hertha-Chance kurz vor dem Pausenpfiff war die größte Möglichkeit für ein Tor. Mit Wiederanpfiff fing es dann an, stark zu schneien. Hertha BSC kam mit den Bedingungen besser zurecht und traf nach einer Stunde per Distanzschuss zur verdienten Führung durch den Ex-Augsburger Marco Richter (61. Minute).

Augsburg kann nicht zurückschlagen

Keine zehn Minuten nach dem Führungstreffer legte die Hertha noch einen zweites Tor nach. Ein Berliner Freistoß rutschte zu Dodi Lukebakio durch und der Angreifer nutzte die Chance aus 13 Metern per Schuss aus der Drehung konsequent (70.). Die beste Augsburger Chance hatte in der 89. Minute Mergim Berisha. Aber auch er konnte Hertha-Keeper Christensen nicht wirklich in Gefahr bringen.