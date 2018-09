Rückkehrer Finnbogason sorgt für 4:1-Sieg des FC Augsburg

Die Schwaben hatten den SC Freiburg stets im Griff. In der 18. Minute brachte sich der FCA mit einer Doppelchance auf die Siegesstraße: Marco Richter tauchte frei vor dem Freiburger Tor auf, da rettete Schwolow noch per Fußabwehr. Keine 60 Sekunden später stand der Augsburger Angreifer nach einer Ecke rechts am Strafraum erneut ohne jeglichen Gegenspieler und gab den Ball weiter auf Caiuby, der ihn mit voller Wucht ins linke Eck köpfte. Die Breisgauer hatten nach einer halben Stunde immer noch keinen Torschuss abgegeben.

Beim FCA hingegen drückte Rückkehrer Alfred Finnbogason (34.) nach einem schnell vorgetragenen Konter trickreich zum 2:0 über die Linie. Erst nach 40 Minuten musste Andreas Luther erstmals Einsatz zeigen, mit beiden Händen drückte er einen Freiburger Schuss aus der Gefahrenzone. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Finnbogason das 3:0 auf dem Fuß, der Ball ging nur knapp rechts am Tor vorbei.

"Für Alfred und die Jungs freut es mich extrem, dass sie sich belohnt haben." FCA-Trainer Manuel Baum

Anschlusstreffer und noch zwei Mal Finnbogason

Die bis dato abgemeldeten Freiburger kamen in der 49. Minute zum Anschlusstreffer. Und das mit Augsburger Hilfe: Jonathan Schmid hatte die Kugel über die Linie befördert. Trainer Manuel Baum reagierte auf den aufkommenden SC Freiburg. Neben zusätzlichen Abwehrbemühungen zeigten die Schwaben aber auch bald wieder Offensivgeist: Michael Gregoritsch (61.) schoss knapp über den linken Torwinkel. Nach einem Kontakt durch einen Gegenspieler im Strafraum gegen Finnbogason zeigte Schiedsrichter Robert Kampka auf den Elfmeterpunkt. Der Gefoulte verwandelte selbst (67.) zum 3:1. Fast hätte der eingewechselte Tim Kleindienst mit seinem ersten Ballkontakt das 3:2 erzielt. Luthe bewahrte seine Mannschaftskollegen durch seine Parade noch vor dem Zittern. Stattdessen legte Finnbogason noch einen Treffer nach (83.) zum 4:1-Endstand. Durch den Erfolg gegen die Breisgauer und das Remis beim FC Bayern rückte der FC Augsburg auf Tabellenplatz acht vor.