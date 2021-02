Rückkehrer Dreßen zufrieden mit seinem WM-Abfahrtstraining

Auf der neuen Piste Vertigine in Cortina d'Ampezzo belegte der 24-Jährige Jocher mit 1,58 Sekunden Rückstand hinter dem Tagesbesten Dominik Paris (Italien) Rang zwei. Trainingsläufe haben zwar nur bedingt Aussagekraft, Jocher etwa verfehlte knapp ein Tor.

Dreßen "zufrieden" nach "Kampf" mit der WM-Strecke

Auch Dreßen glückte seine Rückkehr auf die WM-Rennpiste. "Es war ein Kampf für mich da runter. Aber ich muss sagen, dass ich sehr zufrieden mit der Fahrt bin", schilderte der Oberbayer seine Fahrt. "Ich weiß, dass zeitenmäßig noch einiges drin ist. Das war sicher nicht das Ende der Fahnenstange." Der 27-Jährige ergänzte: "Für mich war heute wichtig, dass ich den nächsten Schritt mache im Vergleich zu Garmisch". Beim Heim-Weltcup kurz vor der Reise nach Cortina hatte er ein Training bestritten, sich im Rennen dann aber nur als Vorläufer auf die Piste gewagt.

Bereit für das Rennen am Sonntag

Der Mittenwalder hatte in dieser Saison wegen einer Hüft-Operation noch kein Rennen bestritten. Der 27-Jährige gab sich aber überzeugt, nach dem zweiten Training in den Dolomiten am Samstag fit zu sein für das Rennen am Sonntag (11.00 Uhr).

Sander und Baumann auch gut dabei

Auch die anderen Deutschen landeten beim ersten Trainingslauf im Vorderfeld: Andreas Sander (Ennepetal) belegte auf dem höchst tückischen, davon abgesehen aber auch nur wenig anspruchsvollen Kurs Rang sechs, Romed Baumann (Kiefersfelden) fuhr einen Tag nach seinem Sensationssilber im Super-G zu Platz acht. Nur Dominik Schwaiger (Königssee/25.) fiel im Kampf um einen der vier Startplätze ab.