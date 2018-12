Rückblick 2018: Thomas Dreßen gewinnt sensationell die "Streif"

Das muss man als Deutscher in Österreich erst einmal fertig bringen: In Kitzbühel, am heiligsten Berg der rot-weiß-roten Skination, riss es selbst das elitäre Volk von den Sitzen. Läufer und Betreuer der anderen Nationen schrien begeistert auf und bei der Siegerehrung am Abend brach ein Jubelsturm aus 20.000 Kehlen los.

Sieg ohne Verfallsdatum

Wie Boris Becker auf ewig Wimbledon-Sieger bleibt, wird Thomas Dreßen auf ewig Kitzbühel-Sieger sein. Dreßen wurde danach bei Olympia Fünfter und gewann in Kvitfjell - doch weil sein Sport keine Fehler verzeiht, fällt er nun mit einem kaputten Kreuzband bis Saisonende aus, mindestens. Das ist ärgerlich, aber, hat er gesagt, "es gibt Schlimmeres". Außerdem: Dreßen ist erst 25 Jahre alt. Seine beste Zeit wird noch kommen.