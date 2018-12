Rückblick 2018: Olympisches Eishockey-Silber mit Goldschimmer

Das Olympische Eishockey-Turnier war ein verrücktes für die deutschen Männer. "Wir waren drei Minuten Olympiasieger", sagte Verteidiger Moritz Müller nach dem dramatischen 3:4 nach Verlängerung gegen den Rekordweltmeister in der ersten Enttäuschung. Die größte Sensation in der Eishockey-Geschichte blieb der grandios aufspielenden Nationalmannschaft an jenem 25. Februar zwar verwehrt. Doch mit ihrem historischen Sturmlauf ins Endspiel hatte sie ihren Sport ins Rampenlicht gerückt.

Daheim in Deutschland fieberten mehr als drei Millionen sonntags früh um fünf Uhr vor dem Fernseher mit. Nach ihrer Rückkehr wurden Bundestrainer Marco Sturm, Kapitän Marcel Goc, Fahnenträger Christian Ehrhoff und die anderen Silbermedaillengewinner in den Eishallen, in den Fernsehstudios, bei Empfängen und Ehrungen gefeiert. "Sie haben ein ganzes Land elektrisiert", sagte DEB-Präsident Franz Reindl nach dem größten Erfolg in der deutschen Eishockey-Historie.