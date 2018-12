Rückblick 2018: Niko Kovac und der FC Bayern

Zum Start in München - ein gut gelaunter Auftritt von Niko Kovac an der Säbener Straße. Er ist der neue Hoffnungsträger nach einer enttäuschenden Saison mit nur einem Meistertitel, wie Ihn Präsident Uli Hoeneß verkauft. Trotz mangelnder Erfahrung. Oder gerade deshalb! "Sie haben ja erlebt, dass auch Champions-League-Sieger scheitern können. Und deshalb haben wir es jetzt einmal anders gemacht. Wir haben einen genommen, der nix gewonnen hat, vielleicht macht er genau das Gegenteil", erklärt Hoeneß.

Kovac zieht die Zügel an

Viel schwitzen heißt es dann gleich im ersten Trainingslager am Tegernsee. Anders als unter Jupp Heynckes und bei Carlo Ancelotti sowieso, findet Josua Kimmich: "Er geht es jedenfalls so an, dass wir mehr trainieren." Und es wird rotiert. Kovacs Masterplan: Jeder darf, soll, muss. Hauptsache die Stars haben gute Laune. "Jeder, der hier im Kader ist, hat die Qualität von Beginn an zu spielen, in jedem Spiel," sagt Kovac. Das Ergebnis: jede Woche eine andere Startelf. Und zum Saisonbeginn sieben Pflichtspielsiege am Stück.

Erste Kritik kommt auf

Dann holpert es allerdings in Bayerns Erfolgsmaschine. Kovac kontert die Kritik an seiner Arbeit: "Und wenn ich mich erinnere, sind schon Meister und werden nicht geschlagen. Und urplötzlich ist keine Spielidee dahinter, gibt's keine Struktur, gibt's keine Ordnung", lautet seine Antwort auf die Wiesn-Krisen mit vier sieglosen Spielen nacheinander, darunter zwei Pleiten, einem kurzen Zwischenhoch und dann erneuter Krise mit Niederlage gegen den BVB und einem 3:3 gegen Düsseldorf. Der Meister liegt plötzlich neun Punkte hinter Dortmund.

Druck ist normal beim FC Bayern

"Wir spielen am Dienstag gegen Benefica und da wird unser Trainer sicher Niko Kovac heißen", so die Bestandsgarantie, die Präsident Hoeneß nur noch für ein Spiel ausgibt, obwohl er doch einen anderen Weg gehen wollte. Ein großer Druck für den jungen Trainer, der selbst von Spielerfrauen öffentlich kritisiert wird. "Wenn man beim FC Bayern München spielt oder arbeitet, dann hat man immer Druck", sagt Kovac trocken.

Deshalb wird wieder alles anders. Schluss mit Rotation. Dreimal nacheinander der gleiche Kader. Mats Hummels wird zum Härtefall und Bankdrücker. "Das hab ich der Mannschaft auch mitgeteilt, dass wir das so in der Form nicht mehr machen werden. Weil eben, ich das Gefühl hatte, dass es nicht so funktioniert, wie es am Anfang funktioniert hat." Niko Kovac hat dazu gelernt. Etwas das die erfahrenen Trainer vor ihm alle wussten: man kann als Bayerntrainer nicht jedermanns Freund sein.