Rückblick 2018: Die Causa Mesut Özil

Özil gilt eigentlich nicht als sehr politischer Mensch. Umso mehr erstaunten Mitte Mai die Fotos, die den Starspieler des FC Arsenal an der Seite des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan zeigten. Auf dem Foto verewigt war in Ilkay Gündogan (Manchester City) ein zweiter deutscher Nationalspieler. Die von Erdogans Partei AKP veröffentlichten Propaganda-Fotos lösten in Deutschland lebhafte Diskussionen auf allen Ebenen aus.

Bundestrainer Joachim Löw nominierte Özil und Gündogan dennoch in seinen WM-Kader, erlitt allerdings in der Vorrunde in Russland Schiffbruch. Erst am 22. Juli, mehr als zwei Monate nach Beginn des Politikums, erklärte der 30-jährige Özil nach Wochen des Schweigens seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft, mit der er 2014 WM-Champion geworden war. Er kritisierte "Rassismus und fehlenden Respekt". Löw räumte bei der WM-Analyse ein, die Foto-Affäre um Mesut Özil und Ilkay Gündogan habe man unterschätzt. Der Bundestrainer versuchte Kontakt zu seinem einstigen Musterschützling herzustellen. Özil ließ jedoch Löw und seine einstigen Teamkollegen wie begossene Pudel im Regen stehen.