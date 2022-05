Rudi Völler verlässt die große Fußballbühne

Anfänge in München

Die große Karriere des Rudi Völlers startete aber mit nur knapp 20 Jahren bei 1860 München - damals noch in der Bundesliga. Bereits in seinem vierten Saisonspiel traf Völler für die Löwen. Seinen wohl eindrucksvollsten Auftritt dort hatte er am 25. Oktober 1980. Im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf lag Sechzig bereits 0:3 hinten gewann aber am Ende noch mit 4:3. Drei Tore schoss allein Völler. Am Ende der Saison stiegen die Löwen trotzdem ab in die 2. Bundesliga. Dort blühte Rudi Völler aber erst richtig auf. Ihm gelangen in der Saison 37 Treffer in 37 Spielen.

Von 1860 in die Weltklasse

Als Zweitliga-Torschützenkönig wechselte er dann 1982 von 1860 München zu Werder Bremen und rückte unter Trainer Otto Rehhagel in fünf Jahren an der Weser in die Rubrik Weltklasse auf. Bei der AS Rom (1987 bis 1992) war "Rudi Nazionale" einer der großen Publikumslieblinge, lernte in der Ewigen Stadt auch seine heutige Ehefrau Sabrina kennen. Es folgte 1992 der Wechsel von der Roma zu Olympique Marseille und der Triumph in der Champions League 1993 im Endspiel in München gegen die AC Mailand (1:0).