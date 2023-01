Rudi Völler: Keine scheinheiligen Alibi-Aktionen

Der neue Nationalmannschaftsdirektor Rudi Völler hat auf dem Weg zur Heim-EM 2024 eine neue Nähe der DFB-Auswahl zu den Fans angekündigt. "Die Basis von allem sind die Nationalspieler, der Bundestrainer, dass wir uns sportlich gut verkaufen, aber uns auch im Vorfeld volksnäher geben", sagte der 62-Jährige bei seiner Vorstellung am Freitag (20.01.) in Frankfurt/Main. "Wie das aussehen wird, wird man sehen."

Der sportliche Erfolg sei nun das Wichtigste, betonte Völler gleich mehrfach. Die DFB-Elf, so der frühere DFB-Teamchef, könne im übernächsten Sommer um den EM-Titel "mitspielen". "Ich werde mit sehr viel Freude und Elan rangehen", versprach der 62-Jährige. Sein Verhältnis zu Bundestrainer Hansi Flick sei hervorragend. In einigen Tagen werde er sich mit Flick zu einem Meinungsaustausch treffen.

"Ich bin total optimistisch, dass wir erfolgreich sein können." Rudi Völler

Fans zurückgewinnen

Aber auch das zuletzt arg gestörte Verhältnis zu den Fans will Völler wieder zurechtrücken: "Wir müssen gucken, dass wir die Zuschauer, die Fans zurückgewinnen", sagte Völler. Es sei aber scheinheilig zu sagen, dass die Nationalmannschaft in Vorbereitung auf Länderspiele nun wieder Sportschulen statt in teure Hotelanlagen gehe. Dies könne man mal machen, "aber wichtig ist, dass wir sportlichen Erfolg haben".

Überhaupt werde es mit ihm keine Alibi-Aktionen geben, nur weil die Medien vielleicht dieses oder jenes gerne so hätten.

Völler tritt seine neue Aufgabe am 1. Februar an, Ende März folgen die ersten Länderspiele. "Ich will da gar nichts versprechen", sagte Völler und nannte die Anstoßzeiten für Länderspiele und öffentliche Trainingseinheiten als mögliche Hebel. Die DFB-Auswahl war auch vor dem Vorrunden-Aus bei der WM in Katar Ende vergangenen Jahres immer wieder dafür kritisiert worden, sich von den deutschen Fans zu entfremden.

"Der Bundestrainer ist der wichtigste Mann"

In seiner neuen Funktion wolle er auf jeden Fall kein Schatten-Bundestrainer sein und Hansi Flick in Personalfragen nicht hereinreden. "Natürlich werden wir uns austauschen. Eines ist klar, Hansi Flick ist der Bundestrainer, das ist der wichtigste Mann, er wird die Entscheidungen treffen." Völler war von 2000 bis 2004 als DFB-Teamchef ein Vorgänger Flicks im wichtigsten deutschen Traineramt.

Künftig werde er auch wieder Bundesliga-Spiele besuchen und Kontakt zu Verantwortlichen der Klubs halten, kündigte Völler an. Flick hatte den guten Austausch mit den Vereinen gleich nach seinem Amtsantritt im August 2021 zu einer seiner wichtigsten Aufgaben gemacht.

Testspiele gegen Peru und Belgien avisiert

Seinen ersten Kader nach dem WM-K.o. wird Flick Mitte März benennen. Dann stehen die ersten beiden Testspiele für die Heim-EM 2024 an. In der kommenden Woche wird der DFB die Kontrahenten benennen. Dem Vernehmen nach soll am 25. März in Mainz gegen Peru und drei Tage später in Köln gegen Belgien gespielt werden.

Völler bezeichnete sein DFB-Comeback als "kleines Déjà-vu". Wie bei seiner Ernennung zum Teamchef im Jahr 2000 hätten ihn alle in der Runde angeschaut und letztlich überzeugt. "Ich glaube immer noch, dass wir eine sehr gute Mannschaft haben.

DFB-Arbeitsgruppen machen weiter

Auch nach Völlers Ernennung zum neuen Geschäftsführer der Fußball-Nationalmannschaft werden beide vom DFB gegründeten Arbeitsgruppen weiterarbeiten. "Diese Task Force hat schon die nächsten Wochen die eine oder andere Idee mehr, mit der wir versuchen, die Gremien des DFB zu stressen", sagte DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke. DFB-Präsident Bernd Neuendorf kündigte an, dass man die fünf Geschäftsbereiche und auch besonders die Arbeit in der DFB-Akademie auf den Prüfstand stellen wolle.

Nach dem WM-Vorrundenaus Anfang Dezember in Katar und dem folgenden Rücktritt von Geschäftsführer Oliver Bierhoff hatte Neuendorf zwei Arbeitsgruppen gegründet. Eine mit prominenten Funktionären um Watzke und Karl-Heinz Rummenigge besetzte Task Force hatte Völler als Geschäftsführer für die A-Auswahl bis zur Heim-EM 2024 in Position gebracht. Diese Gruppe will nun trotz der Klärung der wichtigsten Personalie weiter wirken. Eine andere Gruppe um EM-Chefplaner Philipp Lahm hat die DFB-Strukturen genauer im Blick.