Rudern: Zeidler erster Einer-Europameister seit 1973

Der 22-Jährige setzte sich in Luzern in 6:47,32 Minuten dank eines starken Schlussspurts knapp vor dem Niederländer Stef Broenink (6:47,51) durch. Bronze ging an Pilip Pawuku (6:47,72) aus Weißrussland. "Auf den letzten Metern war ich ziemlich im Tunnel. Ich wusste: Wenn ich jetzt noch 30 Schläge durchziehe, kann ich die noch holen. Es hat Gott sei dank geklappt", sagte Zeidler.

Tritt in die Fußstapfen der Vorfahren

Mit dem Sieg tritt der Oberbayer in die Fußstapfen seines Großvaters Hans-Johann Färber: der war im Jahr 1972 Vierer-Olympiasieger geworden. "Als ich Kind war, hat er mir eine Medaille geschenkt, die er vor genau 50 Jahren hier am Rotsee gewonnen hat. Jetzt schließt sich der Kreis, jetzt habe ich auch gewonnen", erinnerte sich der neue Europameister an den Erfolg seiner Vorgänger. Denn auch Tante Judith Zeidler hatte in diesem Sport geglänzt, sie wurde Ruder-Olympiasiegerin.

Vor drei Jahren noch erfolgreicher Schwimmer

Zeidler war erst vor drei Jahren vom Schwimmen zum Rudern gewechselt, ein Jahr vor Olympia in Tokio stieß er jetzt gleich bei seinem EM-Debüt in die Weltspitze vor. Bis zum Jahr 2016 war er noch als erfolgreicher Schwimmer aktiv, in dieser Disziplin gewann mehrere DM-Titel und 2014 mit der Staffel sogar Silber bei der Junioren-EM.

Favorit für die Ruder-WM

Der 22-Jährige ist in Dachau geboren und lebt in Schwaig im Landkreis Erding, er trainiert auf der Regatta-Strecke in Oberschleißheim bei München und startet für Ingolstadt. Nach seinem Erfolg bei der Europameisterschaft könnte bald der nächste Schritt in der Ruderer-Karriere erfolgen: In die Weltmeisterschaft Ende August im österreichischen Ottensheim geht er jetzt als Favorit.