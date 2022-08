European Championships: Brennauer und Zeidler auf Medaillenkurs

Die deutschen Bahnrad-Asse haben bei EM die nächsten Medaillen sicher. Einen Tag nach dem goldenen Auftakt zogen die Ausdauerspezialistinnen Lisa Brennauer und Mieke Kröger in das Gold-Finale in der Einerverfolgung ein.

Weltmeisterin Brennauer sorgte am Samstagvormittag in 3:21,138 Minuten für die Bestzeit in der Qualifikation und untermauerte ihre Favoritenrolle für das Finale am Abend (18.28 Uhr). Kröger (3:23,569) lag als Zweite mehr als zwei Sekunden hinter Brennauer. Brennauer und Kröger hatten am Freitag an der Seite von Lisa Klein und Franziska Brauße Gold in der Mannschaftsverfolgung gewonnen.

Auch die Sprinterinnen Emma Hinze und Pauline Grabosch weckten Hoffnungen auf weiteres Edelmetall. Die Medaillen werden ab 17.58 Uhr vergeben.

Titelverteidiger Zeidler auf Medaillenkurs

Der Titelverteidiger gewann nach dem Vorlauf auf der Regattastrecke in Oberschleißheim auch das Halbfinale souverän und geht als Top-Favorit ins Finale.

Der 26-Jährige Oberbayer lieferte sich ein Duell mit dem Niederländer Melvin Twellaar, setzte sich nach der Hälfte des Rennens an die Spitze und gab die Führung nicht mehr ab. "Es hat sich gut angefühlt", sagte Zeidler, der am ersten Finaltag mit dem Achterrennen als Höhepunkt die Heim-Atmosphäre genoss. "Ich hoffe, dass wir mehr Leute für den Sport begeistern können", so der Münchner.

Zeidler möchte in München in die "goldenen" Fußstapfen seines Großvaters Johannes Färber treten. Dieser hatte bei den Olympischen Spielen 1972 auf der selben Regattastrecke mit dem sogenannten deutschen "Bullenvierer" triumphiert.