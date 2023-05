Ruderer Oliver Zeidler: Voller Fokus auf Paris 2024

Die Ergebnisse von Ruderer Oliver Zeidler waren zuletzt durchwachsen. Bei der Heim-WM im vergangenen Jahr auf der Regattastrecke in Oberschleißheim reichte es nur zu einem undankbaren vierten Platz. Bei Olympia in Tokio ein Jahr zuvor war Zeidler bereits im Halbfinale gescheitert und ging damit wieder leer aus. Bei den Weltmeisterschaften in Tschechien Ende letzten Jahres stand er aber wieder ganz oben und holte sich die Goldmedaille. Sein nächstes großes Ziel sind nun die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Dafür trainiert der 26-Jährige hart. Nächster Härtetest wird der Weltcup-Auftakt in Zagreb am Wochenende.

Zeidler: Die letzten Jahre waren nicht einfach

"Die ganzen letzten Jahre waren ja nicht ganz so einfach, auch mit Tokio, dem Highlight dann hier ein anderes Highlight, was dann auch nicht so geklappt hat. Das gibt einem schon ordentliche Dämpfer", gesteht Zeidler im Interview mit BR24Sport.

Nach der Heimpleite und seiner heftigen Kritik an den Zuständen beim Deutschen Ruderverband stand Oliver Zeidler bei der WM in Tschechien enorm unter Druck, zeigte aber ein perfektes Rennen und holte das einzige Gold für den Deutschen Ruderverband. Seitdem hält sich Zeidler zurück mit seiner Kritik über die mangelnde professionelle Arbeit beim DRV. "Ich hoffe jetzt einfach, dass ich bis Paris möglichst Ruhe von Verbandsthemen habe. Dass wir auch hier unser Ding machen und uns optimal vorbereiten können."

Ziel ist Medaille 2024 in Paris

Gemeinsam mit seinem Vater und Trainer Heino hat Zeidler einen Zwei-Jahres-Plan erarbeitet, voller Fokus auf die Spiele 2024 in Paris, um mit vier Jahren Verspätung eine Olympia-Medaille zu holen. "Ich habe schon vor, mich da noch einmal deutlich zu professionalisieren, jetzt in Richtung Paris", so der Ruder-Profi. "Ich hoffe, das wird dann auch die Früchte tragen, die wir uns alle wünschen".

Aber zuerst geht es nach Zagreb, um zu sehen, was die Konkurrenz so draufhat. Druck verspüre er vor dem Saisonstart nicht wirklich, sagt Zeidler und stellt gleichzeitig klar: "Ich fahr da jetzt aber nicht hin, um aufs Maul zu bekommen!"