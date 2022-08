Ruderer Oliver Zeidler - auf Opas Spuren zur Titelverteidigung

Vor den Regattastrecken war das Schwimmbecken das Metier von Oliver Zeidler. 2016 hörte er mit dem Schwimmsport auf. Er blieb aber dem Wasser treu und startete mit 20 Jahren seine Karriere im Ruderboot. 2018 feierte Zeidler seine Weltcup-Premiere und gewann gleich den Gesamtweltcup. Nur ein Jahr später wurde der Münchner Welt- und Europameister. 2021 konnte er den europäischen Titel verteidigen.

"Der Erfolg war für mich auch sehr überraschend. Die physischen Voraussetzungen hat er und Talent. Er hat auch einen Killerinstinkt vererbt bekommen", sagte Großvater Johann Färber einmal.

Die Zeidlers - eine erfolgreiche Ruderfamilie

Diesen "Killer-Instinkt" hat Zeidler wohl von seinem Opa geerbt. Färber holte bei den Olympischen Spielen 1972 in München mit dem legendären "Bullen-Vierer" die Goldmedaille. "Als Kind hat man sich die Medaillen und Olympiabücher angeschaut. Ich fand es cool, darin Bilder vom Großvater zu sehen", erinnert sich Oliver Zeidler.

Doch nicht nur sein Großvater war ein erfolgreicher Ruderer. Auch sein Vater Heini, der Oliver trainiert, war als Ruderer aktiv. Onkel Matthias Ungemach wurde Weltmeister im Achter, Tante Judith Zeidler Olympiasiegerin im Achter. Und Schwester Marie-Sophie hat bei den Juniorinnen schon WM- und EM-Medaillen gewonnen. "Es sind weniger die Gene, sondern mehr die Einstellung, die man mitbekommen hat. Für den Erfolg ist man ohnehin immer selbst verantwortlich, weil man viel dafür tun muss", sagt der 2,03 Meter große Modellathlet.

EM-Titelverteidigung "im Wohnzimmer"

An jenem Ort an dem Färber Olympiasieger wurde, will sein Enkel nun seinen Europameistertitel verteidigen: der Ruderregattastrecke Oberschleißheim. "Das ist mein Wohnzimmer, mein Zuhause sozusagen. Und ich freu mich, dass nach so vielen Jahren etwas Großes wieder stattfindet", so der 26-Jährige.

Die Pleite bei Olympia letztes Jahr, als er es als Top-Favorit nicht ins Finale schaffte, ist vergessen. Sein Augenmerk gilt voll und ganz der Heim-EM: "Es ist etwas ganz Besonderes, auf der Strecke genau 50 Jahre danach um eine Medaille mitkämpfen zu dürfen", sagt Zeidler.

"Ich möchte auf jeden Fall eine Medaille gewinnen. Es wäre schön, wenn ich meinen Europameistertitel verteidigen könnte." Oliver Zeidler