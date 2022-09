WM: Würzburger Zwillinge qualifizieren sich fürs Halbfinale

Die 24 Jahre alten Zwillingsschwestern Marion und Johanna Reichardt vom "Akademischen Ruderclub Würzburg" haben sich am Dienstag bei den im Augenblick stattfindenden Ruderweltmeisterschaften im tschechischen Racice für das Halbfinale qualifiziert. Die beiden haben im Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier im sogenannten "Hoffnungslauf" am Mittag hinter China und vor Tschechien und Norwegen den zweiten Platz erreicht. 24 Boote hatten sich in dieser Bootsklasse gemeldet. Am Donnerstag stehen die beiden im Halbfinale.

Von Leipzig nach Würzburg

Marion und Johanna Reichardt kommen eigentlich aus Bückeburg in Niedersachsen und leben noch nicht lange in Würzburg. Vor ihrem Wechsel zum ARCW ruderten die beiden 24-Jährigen beim SC DHfK Leipzig und studierten an der Uni Leipzig Sportwissenschaften.