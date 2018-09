Ruder-WM in Bulgarien: Bayer Zeidler verpasst Medaille im Einer

Bei schwierigen Windbedingungen konnte Zeidler in keiner Phase des Rennens an seine bisher starken WM-Auftritte oder seine Rennen der vergangenen Saison, in der er sich den Gesamtweltcup gesichert hatte, anknüpfen. Zeidler ruderte von Beginn an hinterher und wurde Letzter im Sechser-Finale. Neuer Weltmeister ist der Norweger Kjetil Borch. Er gewann vor Titelverteidiger Ondrej Synek (Tschechien) und Mindaugas Griskonis (Litauen).

"Das ist natürlich schade, denn ich bin mit einer Form angereist, mit der ich hätte Weltmeister werden können. Aber bei diesen windigen Bedingungen fehlt mir einfach noch die Erfahrung, da kann ich mit den großen Jungs nicht mithalten", sagte Zeidler nach dem Rennen. Zu allem Überfluss hatte er unmittelbar nach dem Start auch noch eine Leine touchiert.