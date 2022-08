Ruder-Regattastrecke: Olympia-Denkmal erwacht für die EM

Vor Beginn der European Championships wurde in Oberschleißheim heftig gewerkelt. Entlang der Strecke entstanden neue Stege. Das Regattabüro ist komplett neu eingerichtet - auf ganz frischem Parkett. Am aufwendigsten waren aber die Arbeiten an der Zuschauertribüne. Tausende neue blaufarbige Stühle werden montiert. Sie sind Ersatz für die völlig demolierten Sitzreihen, zwischen denen sich vor Kurzem noch kleine Bäume ausgebreitet hatten.