Ruder-Nationalteam: Von München schlagkräftig zur WM

Bundestrainer Ralf Holtmeyer betonte die Bedeutung der Weltmeisterschaft in Linz in diesem Jahr: "Das ist die wichtigste Regatta im olympischen Vier-Jahres-Zyklus. Die Qualifikationen laufen jetzt, das heißt dort wird zum Großteil entschieden, wer bei den Sommerspielen 2020 starten darf."

1.200 Aktive aus 80 Nationen haben für die WM gemeldet – das ist ein neuer Rekord und zeigt den Stellenwert. Darunter sind 77 deutsche Starter.

Konstante Leistungen

Das deutsche Ruder-Team hat in den vergangenen Jahre konstante Leistungen gezeigt. Gerade im Männer-Achter und bei den Doppel-Vierern hat man regelmäßig Medaillen eingefahren. Der traditionell starke Achter hat dabei zwei neue Athleten an Bord: Laurits Follert und Christopher Reinhardt. Dafür wurde der Niederbayer Felix Wimberger in den Vierer zurückgestuft.

"Wir brauchen noch etwas Zeit, um uns perfekt abzustimmen", erklärt Achter-Trainer Uwe Bender. Das Ziel in Linz ist trotzdem klar: die Olympia-Qualifikation.

Männer-Achter traditionell im Favoritenkreis

Fünf von zehn Teams schaffen es, die restlichen Fünf können auf die Nach-Qualifikation hoffen. "Dort geht es aber ganz eng zu, das will keiner", sagt Bender. Zusammen mit Großbritannien, den Niederlanden und Australien gehört Deutschland zu den Favoriten. Insgesamt will die deutsche Mannschaft in mindestens acht Bootsklassen das Ticket für Tokio buchen.

"Ausnahmetalent" Oliver Zeidler

Im Einer will Europameister Oliver Zeidler aus Erding bei München für Furore sorgen. Der 23-Jährige sei ein "Ausnahmetalent", sagt Bundestrainer Holtmeyer. Er hat in diesem Jahr fast jedes Rennen gewonnen. Seine Schwester Marie-Sophie Zeidler geht mit dem Frauen-Achter an den Start. Die Geschwister wollen sich zusammen für Tokio qualifizieren: "Ob es bei mir schon klappt, mal schauen“, sagt die 20-jährige Marie-Sophie. Denn der Frauen-Achter hat noch nicht das Prestige und die Schlagkraft der Männer.