Ruder-EM: Titelverteidiger Zeidler verfehlt Medaillenplätze

Knapp 300 Meter vor dem Ziel hatte Zeidler, der an den Tagen zuvor geschwächelt hatte, noch längere Zeit in Führung gelegen, im Zielsprint brach er dann aber aber ein. So musste der Vorjahressieger die Medaillen seinen Konkurrenten überlassen. Gold holte sich der Däne Sverri Nielsen, Silber ging an den Polen Natan Wegrzycki-Szymczyk, Bronze sicherte sich Kjetil Borch aus Norwegen.

Zeidler zitterte sich ins Finale

Bereits im Halbfinale hatte sich angedeutet, dass Zeidler sich schwer tat. Lediglich eine Sekunde trennte ihn da von Platz vier, der die Finalteilnahme vorzeitig beendet hätte. Auch für die Vorschlussrunde hatte sich der Oberbayern erst mit dem Sieg im Hoffnungslauf qualifiziert.

Erfolg für den Deutschland-Achter, keine Einzel-Medaillen

Für die Athleten des Deutschen Ruderverbandes (DRV) war die EM aufgrund der Corona-Pandemie die einzige internationale Regatta des Jahres. Dabei verteidigte der Deutschland-Achter seinen Titel. Beim Start-Ziel-Sieg im Finale gelang der Crew um Schlagmann Hannes Ocik (Schwerin) der achte EM-Erfolg in Serie. Weitere Medaillen für den DRV gab es im leichten Männer-Doppelzweier, Frauen-Doppelvierer und Frauen-Achter. Alle drei Boote gewannen Silber. Dagegen gingen die beiden Einer leer aus. Neben Zeidler kam auch Pia Greiten (Osnabrück) im Finale mit Platz sechs außerhalb der Podestplätze ins Ziel.