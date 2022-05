Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys und ihre Verbindung zum Fußball

Die guten 90er/2000er-Jahren in Italien

Inspirieren lässt sich der Sänger dann vielleicht vom Fußball-Flair der in den 1990er/2000er-Jahren in Italien in der Luft lag. "Das war ehrlicher Fußball in Italien damals", schwärmen "Die Abbrunzati Boys". "Wenn man jetzt in die Premier League schaut und sagt, das ist die beste Liga der Welt, dann sagt man das vor allem, weil sie mit Geld vollgepumpt ist."

Für ihn war die italienische Liga damals im Vergleich finanziell die wertvollste Liga, "aber da war ein anderer Spirit dabei, da haben alle Stars in Italien gespielt. Vereine wie AC Parma, die mittlerweile fast in der Versenkung verschwunden sind, waren damals Top of the Pops. Das war eine tolle Zeit. Und die WM 1990 war das über alles strahlende Highlight."