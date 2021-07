Rothsee-Triathlon: Alles andere als normal

Respekt vor den Organisatoren

"Die Stimmung auf dem Wettkampfareal fehlt natürlich, auch die After-Race-Party und das Publikum an der Strecke, aber ich habe echt Respekt vor den Organisatoren, dass sie in diesen Zeiten eine Triathlonveranstaltung möglich gemacht haben", sagt Lena Gottwald. Es mache ihr wirklich Spaß endlich wieder an einem Wettkampf teilzunehmen, noch dazu in ihrer Heimat Franken. Die Europa- und Weltmeisterin 2019 freut sich über ihren Sieg doppelt, weil sie in den vergangenen Monaten wegen Hüftbeschwerden und einer Erkältung nur wenig trainieren konnte. Was den Rothsee-Triathlon angeht, so ist die 25-Jährige schon eine erfahrene Teilnehmerin, die dort bereits als Kind 2004 das erste Mal an den Start ging. Seitdem hat Lena Gottwald kein einziges Rennen am Rothsee ausgelassen und nun 2021 mit einem Sieg gekrönt.