Roth bereit für Challenge: Sicherheit durch Hygienevorkehrungen

USA, Südafrika, Brasilien oder Guatemala – aus 47 Ländern sind Triathletinnen und Triathleten nach Roth angereist. Am Sonntag werden sie versuchen, die Langdistanz-Strecke aus 3,8 Kilometern Schwimmen, 180 Kilometern Radfahren und 42,195 Kilometern Laufen zu überstehen. 1.500 Einzelstarter und 300 Staffeln gehen ins Rennen. Aufgrund der Corona-Pandemie nur halb so viele wie noch beim letzten Challenge 2019.

Challenge Roth mit besonderen Hygienemaßnahmen

Im Stadionrund im Zielbereich wurden in diesem Jahr Stühle aufgestellt. So wird die Anzahl der Menschen, die die Athletinnen und Athleten beim Zieleinlauf bejubeln können, deutlich reduziert. Statt knapp 10.000 Triathlon-Fans dürfen sich heuer nur 1.500 Menschen auf dem Veranstaltungsgelände aufhalten. Die Zugänge werden deshalb kontrolliert. Auf dem Gelände gelten die 3G-Regeln und FFP2-Maskenpflicht. Wer den Veranstaltungsbereich betreten will, muss mit der Luca-App einchecken.

An Athleten und Helfer haben die Veranstalter 10.000 FFP2-Masken verteilt. Zigtausende Tuben und Fläschchen mit Desinfektionsmittel sollen auch bei VIPs, Pressevertretern und Mitarbeitern für bestmöglichen Hygieneschutz sorgen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können im Zielbereich diesmal nicht duschen.

Vorfreude nach Triathlon-Durststrecke

Trotz der umfangreichen Hygienevorkehrungen freuen sich die Teilnehmer nach langer Wettkampfdurststrecke auf die Rückkehr des "Challenge Roth" nach einem Jahr Corona-Pause. Um 7 Uhr springt die erste Startgruppe zum Schwimmen in den Main-Donau-Kanal bei Hilpoltstein. Der schnellste Mann wird gegen 14:45 Uhr an der Ziellinie in Roth erwartet, die schnellste Frau gegen 15:20 Uhr. Die Siegerstaffel dürfte gegen 16 Uhr das Stadion erreichen.

Live im Internet und TV

Der Bayerische Rundfunk überträgt das Rennen live im Internet auf www.BR24Sport.de und im BR Fernsehen von 06:45 Uhr bis 16 Uhr.